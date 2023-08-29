С откровением выступили в киевской администрации

Вояки украинской армии продолжают терроризировать мирные российские города и регионы. На Западе периодически лицемерно заявляют об "обеспокоенности" из-за особо проявляющейся агрессии бойцов Вооруженных сил Украины. Однако, большинство отлично понимают, что киевский режим действует исключительно по указке своих зарубежных кураторов.



Это открыто подтвердил советник руководителя администрации украинского лидера Михаил Подоляк. Высокопоставленный украинец подчеркнул, что представители Запада поддерживают Незалежную в уничтожении "всего русского". Такую информацию публикует интернет-издание "Свободная пресса".



Как отмечает телеканал "360", в частности речь идет о Крыме. Подоляк прямо заявил, что западные кураторы разрешили наносить удары ракетами и другим вооружением по многострадальному Крымскому полуострову.



Украинец утверждает, что еще год назад западные страны требовали у киевского режима воздержаться от атак на этот российский регион, однако сейчас все изменилось. Теперь на Западе считают, что бить по Крыму можно. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Сегодня консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму", – заявил представитель киевских властей.

Напомним, накануне стало известно о дронах-разведчиках США, которые ринулись к российским границам в районе Крыма.

