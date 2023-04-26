Украина объявила о намерении захватить российские города

Военные готовятся к контрнаступлению

Украинский батальон "Азов*" готовится принять участие в вероятном контрнаступлении ВСУ весной. Они надеются, что смогут набрать порядка 6,5 тыс новых бойцов для схватки в Донбассе. Однако этим, вероятно, не ограничится - майор азовцев* Богдан "Тавр" Кротевич утверждает, что украинская сторона планирует также захват небольших российских городов.

В интервью The Washington Post он сообщил, что руководство Украины поручило батальону возглавить "освобождение оккупированных территорий".

Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич сослался на Первую русско-чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших русских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий. Он предположил, что Украина может сделать то же самое, сообщает URA.RU.



"Наш опыт работы с "Азовсталью" говорит нам о том, что безвыходных ситуаций не бывает", – подытожил он.



*признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России