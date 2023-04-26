Украина объявила о намерении захватить российские города

Украина объявила о намерении захватить российские города
Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Военные готовятся к контрнаступлению

Украинский батальон "Азов*" готовится принять участие в вероятном контрнаступлении ВСУ весной. Они надеются, что смогут набрать порядка 6,5 тыс новых бойцов для схватки в Донбассе. Однако этим, вероятно, не ограничится -  майор азовцев* Богдан "Тавр" Кротевич утверждает, что украинская сторона планирует также захват небольших российских городов.

В интервью The Washington Post он сообщил, что руководство Украины поручило батальону возглавить "освобождение оккупированных территорий". 

Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич сослался на Первую русско-чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших русских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий. Он предположил, что Украина может сделать то же самое, сообщает URA.RU

"Наш опыт работы с "Азовсталью" говорит нам о том, что безвыходных ситуаций не бывает", – подытожил он. 

*признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России
Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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