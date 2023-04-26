Вопреки всему: Си Цзиньпин объявил о готовности сотрудничать с Киевом

Китайский лидер выступил с громким заявлением

Позиция Китайской Народной Республики по поводу украинского конфликта представляет особый интерес для экспертного сообщества и общественности. Сегодня, 26 апреля, лидер Поднебесной Си Цзиньпин неожиданно объявил, что Пекин готов продолжить сотрудничество с киевским режимом.



Руководитель китайского государства особо подчеркнул, что Пекин продолжит работать с Украиной, вопреки всему: ситуация, сложившаяся на международной арене, не смущает Поднебесную. Председатель КНР добавил, что взаимовыгодное сотрудничество находится в интересах обеих стран. Об этом политик сказал во время телефонных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.



Более того, глава Китая объявил, что Пекин выделит представителя для Незалежной, который будет находиться на территории украинского государства. Поднебесная продолжает выступать за политическое урегулирование кризиса. Си Цзиньпин добавил, что пекинская администрация всегда выступала за мирное решение вопроса.

