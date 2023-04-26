Бойцы РФ продолжают громить противника

Инициатива в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима остается в руках Армии Российской Федерации. Тактика наших военных в небе сильно опечалила начальника объединенными силами украинского государства Сергея Наева.



Высокопоставленный незалежный рассказал, что украинским воякам не удается сбивать наши истребители. Дело в том, что Вооруженные силы России применяют ловкую тактику в воздушных коридорах над территорией Украины. Противник не может сбивать самолеты, так как они бьют по целям, не заходя в зону действия защитных систем обороны Незалежной.



Бомбардировщики действуют под прикрытием истребителей Су-30 и Су-35, вооруженных техникой, которая позволяет обнаруживать и ликвидировать самолеты-перехватчики украинского противника до приближения на расстояние пуска ракет "воздух – воздух".



К слову, ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Незалежной в ужасе бегут из Артемовска и оставляют нашим военным неожиданные "сюрпризы".

