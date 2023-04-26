Киев начал переброску войск в Запорожье

Киев начал переброску войск в Запорожье
Фото: www.unsplash.com
Ситуация продолжает обостряться

Ожесточенные бои на территории украинского государства не прекращаются ни на день. Наши военные делают все для того, чтобы выполнить задачи, поставленные в рамках демилитаризации украинского государства. Стало известно, что киевский режим начал активно перебрасывать боевиков в Запорожье.

Такой информацией с общественностью поделились местные власти. Как сообщил представитель запорожской администрации Владимир Рогов, сейчас в многострадальный регион перебрасывают боевиков и наемников из центральных регионов Украины.

Ранее киевский режим отдавал предпочтение выходцам с Западной Украины. Теперь упор сделан на бойцов центральных регионов. За счет прибытия новых головорезов на подконтрольную Украине часть Запорожья киевские власти рассчитывают изменить ход специальной военной операции. Однако Армия России готова встретить пополнение противника во всеоружии.

Напомним, сегодня, 26 апреля, стало известно, что Федеральной службе безопасности нашей страны удалось предотвратить теракт в военно-морском госпитале в Крыму, передает "Пятый канал".


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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