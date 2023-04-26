Ситуация продолжает обостряться

Ожесточенные бои на территории украинского государства не прекращаются ни на день. Наши военные делают все для того, чтобы выполнить задачи, поставленные в рамках демилитаризации украинского государства. Стало известно, что киевский режим начал активно перебрасывать боевиков в Запорожье.



Такой информацией с общественностью поделились местные власти. Как сообщил представитель запорожской администрации Владимир Рогов, сейчас в многострадальный регион перебрасывают боевиков и наемников из центральных регионов Украины.



Ранее киевский режим отдавал предпочтение выходцам с Западной Украины. Теперь упор сделан на бойцов центральных регионов. За счет прибытия новых головорезов на подконтрольную Украине часть Запорожья киевские власти рассчитывают изменить ход специальной военной операции. Однако Армия России готова встретить пополнение противника во всеоружии.



Напомним, сегодня, 26 апреля, стало известно, что Федеральной службе безопасности нашей страны удалось предотвратить теракт в военно-морском госпитале в Крыму, передает "Пятый канал".