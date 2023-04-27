Киев заявил о желании Москвы закончить СВО

Украинцы намерены и дальше вести боевые действия

Украина собирается начать контрнаступление внезапно для российской стороны, и информационное поле по этой теме сейчас очень перегрето – всем нужна очередная "победа", утверждает украинский министр обороны Алексей Резников.

По его словам, в ближайшее время основным оборонным приоритетом для украинцев будет поддержание работы систем ПВО, поскольку "прилететь может куда угодно". Хотя и признается, что запасы подобных ракет у ВСУ на исходе, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также он оценил ранее появившиеся планы мирного урегулирования конфликта, которые продвигали бразильский и китайские лидеры. Резников утверждает, что подобные инициативы могут появиться только по требованию России – якобы таким образом Москва продвигает собственный переговорный план.

"Россия мечтает о переговорах. Она не знает, как сохранить лицо и как закончить так называемую "специальную военную операцию" и ищет варианты",

– уверен министр.