Бегущие в ужасе из Артемовска всушники оставили Армии РФ "сюрпризы"

Бегущие в ужасе из Артемовска всушники оставили Армии РФ "сюрпризы"
Фото: www.unsplash.com
Боевики несут колоссальные потери

По мнению многих экспертов, в самое ближайшее время украинский противник будет полностью разбит в Артемовске (украинское название – Бахмут). Незалежные сами понимают, что их песенка спета – многие бросают позиции и убегают. После спешного отступления для наших бойцов остается немало "сюрпризов".

Об этом рассказал военный из группы "Вагнера". По словам защитника Родины, бегущие украинцы в панике бросают снаряды и вооружение на оставленных позициях. Наши военные находят американские пулеметы, боекомплекты и другие необходимые для ведения боев средства.

Такие "презенты" весьма радуют представителей Армии России. Если брошенные "подарки" годны к эксплуатации, их разворачивают против Вооруженных сил Незалежной.

"Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает", – с иронией отметил "оркестрант".

Вагнеровец добавил, что покидать позиции в спешке незалежного противника заставляет сложившаяся на фронте ситуация – украинцев практически взяли в котел, их потери в живой силе ежедневно увеличиваются. Многие настолько перепуганы, что поднимают белый флаг и стараются сдаться в плен.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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