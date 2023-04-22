Боевики несут колоссальные потери

По мнению многих экспертов, в самое ближайшее время украинский противник будет полностью разбит в Артемовске (украинское название – Бахмут). Незалежные сами понимают, что их песенка спета – многие бросают позиции и убегают. После спешного отступления для наших бойцов остается немало "сюрпризов".



Об этом рассказал военный из группы "Вагнера". По словам защитника Родины, бегущие украинцы в панике бросают снаряды и вооружение на оставленных позициях. Наши военные находят американские пулеметы, боекомплекты и другие необходимые для ведения боев средства.



Такие "презенты" весьма радуют представителей Армии России. Если брошенные "подарки" годны к эксплуатации, их разворачивают против Вооруженных сил Незалежной.

"Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает", – с иронией отметил "оркестрант".

Вагнеровец добавил, что покидать позиции в спешке незалежного противника заставляет сложившаяся на фронте ситуация – украинцев практически взяли в котел, их потери в живой силе ежедневно увеличиваются. Многие настолько перепуганы, что поднимают белый флаг и стараются сдаться в плен.

