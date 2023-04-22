Положение незалежных оставляет желать лучшего

После того, как в общий доступ попали конфиденциальные данные Пентагона о состоянии украинской армии, ситуация серьезно изменилась. В британской прессе поделились любопытными сведениями на этот счет.



Так, сообщается, что бойцы Вооруженных сил Незалежной близки к панике, так как понимают, что их положение на поле боя серьезно ухудшилось. В частности, речь идет о воздушном пространстве над украинскими землями. Британские эксперты раскрыли неприятную правду о положении дел ВСУ. Из-за нехватки зенитных ракет Киев может потерять контроль над небом.

"Теперь, когда русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее", – объявил один из собеседников британского издания The Times.

Украинец посетовал, что все больше самолетов и вертолетов прибывают в зону специальной военной операции по демилитаризации Киева. Бойцы Армии России видят, что незалежным нечего им противопоставить. Вскоре воздушные коридоры окажутся полностью в руках наших военных.



"Пятый канал" публикует эпичные кадры с полей СВО. Наша авиация доминирует в небе и продолжает ликвидацию противника.