В Британии раскрыли неприятную правду о ВСУ

В Британии раскрыли неприятную правду о ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Положение незалежных оставляет желать лучшего

После того, как в общий доступ попали конфиденциальные данные Пентагона о состоянии украинской армии, ситуация серьезно изменилась. В британской прессе поделились любопытными сведениями на этот счет.

Так, сообщается, что бойцы Вооруженных сил Незалежной близки к панике, так как понимают, что их положение на поле боя серьезно ухудшилось. В частности, речь идет о воздушном пространстве над украинскими землями. Британские эксперты раскрыли неприятную правду о положении дел ВСУ. Из-за нехватки зенитных ракет Киев может потерять контроль над небом.

"Теперь, когда русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее", – объявил один из собеседников британского издания The Times.

Украинец посетовал, что все больше самолетов и вертолетов прибывают в зону специальной военной операции по демилитаризации Киева. Бойцы Армии России видят, что незалежным нечего им противопоставить. Вскоре воздушные коридоры окажутся полностью в руках наших военных.

"Пятый канал" публикует эпичные кадры с полей СВО. Наша авиация доминирует в небе и продолжает ликвидацию противника.


Источник: The Times ✓ Надежный источник
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