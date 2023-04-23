The Economist: Путин готовит смертельную ловушку для Зеленского

The Economist: Путин готовит смертельную ловушку для Зеленского
Владимир Путин. Фото: Sergei Savostyanov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Контрнаступление может обернуться для ВСУ катастрофой

Контрнаступление украинской армии предопределит политическую судьбу Владимира Зеленского и его режима, пишет The Economist.

Лондонские обозреватели сообщают, что у Киева имеется "лучший шанс" для того, чтобы одержать победу над российской армией и затем продиктовать условия Москве. На вооружении ВСУ – абсолютные стандарты НАТО с бронетанковой техникой, артиллерией и ракетными комплексами.

Однако, пишет автор, ставки высоки, и украинские власти рискуют собой из-за ограниченности ракетных запасов для сдерживания российской авиации. К тому же, войска противника основательно окопались вдоль большей части фронтовой линии.

"У них имеется эшелонированная оборона с противотанковыми заграждениями. Нападение потребует от ВСУ превосходства в численности. А такой ресурс доступен лишь на ограниченной территории. Даже прорыв российской обороны потребует осторожности – в противном случае ВСУ попадут в окружение", – говорится в материале.

Источник: The Economist ✓ Надежный источник
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