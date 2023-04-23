ВКС России нанесли удар по "секретному заводу" НАТО

ВКС России нанесли удар по "секретному заводу" НАТО
MOD Russia/www.globallookpress.com
Для ВСУ это оказалось неожиданностью

Фронтовая авиация при поддержке оперативно-тактических единиц, ракетных расчетов и артподдержки атаковали цеха предприятия, в которых проводились ремонтные работы БПЛА "Стриж" (Ту-141, оставшиеся у украинских войск со времен СССР). Об этом стало известно сегодня, 23 апреля.

По информации министерства обороны, авиация ударила по цехам украинского авиапрома, расположенного в Харькове. Здесь также проводились испытания реактивных БПЛА.

Напомним, по некоторым данным, именно "Стриж" атаковал военный аэродром в Энгельсе 5 декабря 2022 года. Погибли трое военнослужащих, была осуществлена попытка удара по стратегической авиации ВКС России. "Стрижи" с западной "начинкой" произвели атаку глубиной практически в 650 километров, однако были сбиты на подлете российской ПВО. Падение обломков привело к гибели военных и повреждению обшивки двух стратегических бомбардировщиков.

По неподтвержденной информации, украинские "Стрижи" модифицированы с помощью современных технологий Запада.

По информации "Пятого канала", бои проходят на Северском направлении. Укрытия украинской армии разносит артиллерия.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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