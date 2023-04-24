Вашингтон в панике позвонил в Киев из-за "сюрприза" для Москвы

США заставили украинцев передумать

Незадолго до первой годовщины начала российской спецоперации высокопоставленные украинские лица были заняты планирование ударов по российской территории, в том числе и на Москву. По заявлению журналистов The Washington Post, начальник ГУР Кирилл Буданов лично поручил всем быть готовым наносить массовые удары по России 24 февраля.

Согласно данным американской разведки, рассматривался вариант атаки морского базирования с использованием тротила в Новороссийске, чтобы "продемонстрировать способность Украины бить вглубь вражеской территории".

"Вернувшись в Вашингтон, официальные лица тайно следили за планами украинцев. Белый дом давно опасался, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивную реакцию Кремля", – пишут журналисты.

За два дня до годовщины СВО украинское командование приняло решение отказаться от планов по атаке на Россию – на этом настоял Вашингтон. Однако предварительно речь шла только о том, что инициативы будут отложены с возможностью возобновления планов.

Некоторые официальные лица США опасаются, что подобные атаки Украины на российские территории могут вынудить президента Владимира Путина задействовать ядерное оружие для ответа. При этом Буданов утверждает, что Киев намерен продолжать предпринимать попытки нанести удары внутри России.