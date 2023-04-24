"Искандер" превратил в пепел боевиков из "Грузинского батальона"

Уничтожено до 60 человек из батальона

Армия России нанесла ракетный удар по позициям наемных солдат из "Грузинского батальона". По информации Министерства обороны РФ, боевики причастны к зверским действиям в зоне СВО.

По данным оборонного ведомства, 21 апреля расчет ОТРК "Искандер" ударил по позиции со скоплениями боевиков из "Грузинского батальона", которые находились в здании библиотеки в Константиновке.

Ликвидированы до шестидесяти боевиков, пятнадцать единиц военной техники противника, порядка 20 человек из "Грузинского батальона" получили ранения тяжелой степени.



