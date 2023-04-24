Запад принуждает Зеленского к миру с Россией

Однако Киеву терять уже нечего

Киев будет вынужден смириться с потерей территорий из-за гарантированного провала будущего наступления ВСУ. Такого мнения придерживается британский военный аналитик Шон Белл.

Однако проблема в том, что потери ударят по политическому рейтингу Владимира Зеленского – поэтому, считает эксперт, украинские власти пойдут на все ради победы. Киев не смогут склонить к миру даже Соединенные Штаты. Однако в условиях нехватки припасов и сил иного исхода для Украины быть не может.

ВСУ, считает аналитик, в целом способны на "разовую акцию". Однако к концу лета 2023 года способность украинских войск к боевым действиям будет утрачена. После этого переговоры между Москвой и Киевом гарантированы.

Американцы, кстати, пытаются сдержать амбициозность Зеленского: Штаты предупредили, что чрезмерное рвение в наступлении не приведет ни к чему хорошему. А растягивание войск в "тонкую линию" обернется катастрофой для ВСУ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".