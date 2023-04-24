Штурмовики прорывают последнюю "дорогу жизни" ВСУ в Бахмуте

Здесь проходит главный путь снабжения противника

Штурмовики "Вагнера" уже прорывают главную "артерию" ВСУ на бахмутском направлении – речь идет о "дороге жизни", по которой снабжается противник из тыла. Об этом пишут военкоры "Русской весны", ссылаясь на украинских военных аналитиков.

Согласно приведенным данным, штурмовые подразделения "Вагнера" постепенно расширяют зону своего контроля. Под угрозой оказался последний путь, по которую украинская группировка снабжается тылом.

"Вагнер" продвигается вдоль лесополосы, проходящей параллельно указанной трассе.

В Кремле вновь напомнили о причинах проведения специальной операции на территории Донбасса и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что заявления об отсутствии таковых до СВО– "чудовищная ложь", передает "Пятый канал".