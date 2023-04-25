Названа дата контрнаступления ВСУ

Названа дата контрнаступления ВСУ
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
В НАТО уже все решили для Киева

Украинский телеграм-канал "Легитимный" сообщает, ссылаясь на собственные источники, что коллективный Запад торопит Киев с началом контрнаступательных действий.

В конце мая в Хиросиме должен состояться саммит "Большой семерки". Коллективный Запад требует от администрации Владимира Зеленского новые поводы для публичных жестов.

Наступление же главные "ястребы" в украинском конфликте требуют устроить еще до даты саммита G7, который пройдет в период с 19 по 21 мая. По ряду данных, британские спецслужбы с советниками, работающими на Украине, как раз увлеченно готовят очередную "трагедию" для создания необходимого информационного фона.

"Для того, чтобы партнеры под этим влиянием приняли необходимые решения и публичные заявления", – говорится в материале.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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