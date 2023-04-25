Генерал оценил шансы России перед 50-тысячной группировкой ВСУ

Генерал оценил шансы России перед 50-тысячной группировкой ВСУ
Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
Зеленский готовится к последнему "прорыву"

Двенадцать украинских бригад численностью по 4000 бойцов в каждой – вполне серьезный костяк для прорыва обороны на одном из фронтовых участков, считает бывший командующий Сухопутными силами РФ, генерал Владимир Болдырев.

Условно говоря, в таком случае России необходимо отталкиваться от численности группировки противника в 50 тысяч. ВС РФ нуждаются в не меньшем числе сил, сосредоточенных на участке. Для наступления украинским силам потребуется, по меньшей мере, трехкратное преимущество. А для сдерживания удара ВСУ необходимо полностью укомплектовать две усиленные дивизии.

Ощутимое преимущество у России если не в личном составе, то в артиллерии, авиации и противовоздушной обороне. Поэтому заявления Киева о скорой "капитуляции" противника – не более, чем новостной шум. Одного удара для разгрома войск и выхода к Крыму явно не хватит.

Генерал указал, что таким образом украинские власти пытаются запугать россиян, не имея, впрочем, реального превосходства для успеха своего наступления.

"Мое мнение – контрнаступление закончится для них губительно. На одном направлении они смогут прорвать оборону – не более. Силы будут распределены на фронт в линии на тысячи километров. Все завершится для них полным разгромом. Потому что после такого формирование мощной группировки невозможно", – высказался Болдырев.

По информации МО РФ, в настоящее время ВСУ продолжают теснить штурмовые подразделения при поддержке авиации и артиллерии, передает URA.ru. По словам врио главы Донецкой Народной республики Яна Гагина, ВС России контролируют 90 процентов города, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Национальная служба новостей ✓ Надежный источник
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