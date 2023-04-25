Аппетиты Киева опережают время

Американские медиа склоняются к провалу контрнаступления украинских сил – в таком случае поддержку Киева свернут. Однако, указывает военный эксперт Александр Перенджиев, это лишь верхушка айсберга.

От Киева требуют громкого успеха или признания поражения. А за потерей рейтинга Владимира Зеленского ждет крах – вплоть до бегства из страны в лучшем случае. Пока Запад пытается образумить своего протеже и посадить его за стол переговоров.

В любом случае, прежняя поддержка Западом исключена ввиду отсутствия достаточных запасов. Военный политолог Александр Перенджиев указал, что в закрытой, недоступной публике и новостному пространству стороны – Штаты с Киевом – торгуются.

Нужно помнить, что оружейные лоббисты продавливают в Конгрессе военную помощь Украине, чтобы обеспечить себя миллиардными контрактами. А под контрнаступление они смогут списать "все деньги, схемы и вооружение". В военном конфликте есть место не только героизму – за ней стоит и холодный предпринимательский расчет, как бы отвратительно и цинично это ни звучало.

С Украиной дела обстоят не так просто. В ВСУ осознают, что от них требуют вести людей на убой. Иными словами эту авантюру не назвать – Россия подготовлена и к тому же контролирует небо. Наступление без авиаподдержки – просто нонсенс. Поэтому Украина продолжает торговаться со Штатами, требуя и дальнобойную артиллерию, и самолеты.

"Они полагают, что если уже и заниматься авантюрой, то хотя бы получить с этого барыши, а им не дали. Мое предположение, но очень похоже на правду", – высказался Перенджиев.

Контраргументы, приводимые Киевом, просты и понятны: воевать банально нечем и некем. А после анонсирования наступления внезапность и сам ее смысл сводятся к нулю.