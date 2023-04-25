Зеленский выдвинул Белому дому неслыханные требования

Зеленский выдвинул Белому дому неслыханные требования
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Аппетиты Киева опережают время

Американские медиа склоняются к провалу контрнаступления украинских сил – в таком случае поддержку Киева свернут. Однако, указывает военный эксперт Александр Перенджиев, это лишь верхушка айсберга.

От Киева требуют громкого успеха или признания поражения. А за потерей рейтинга Владимира Зеленского ждет крах – вплоть до бегства из страны в лучшем случае. Пока Запад пытается образумить своего протеже и посадить его за стол переговоров.

В любом случае, прежняя поддержка Западом исключена ввиду отсутствия достаточных запасов. Военный политолог Александр Перенджиев указал, что в закрытой, недоступной публике и новостному пространству стороны – Штаты с Киевом – торгуются.

Нужно помнить, что оружейные лоббисты продавливают в Конгрессе военную помощь Украине, чтобы обеспечить себя миллиардными контрактами. А под контрнаступление они смогут списать "все деньги, схемы и вооружение". В военном конфликте есть место не только героизму – за ней стоит и холодный предпринимательский расчет, как бы отвратительно и цинично это ни звучало.

С Украиной дела обстоят не так просто. В ВСУ осознают, что от них требуют вести людей на убой. Иными словами эту авантюру не назвать – Россия подготовлена и к тому же контролирует небо. Наступление без авиаподдержки – просто нонсенс. Поэтому Украина продолжает торговаться со Штатами, требуя и дальнобойную артиллерию, и самолеты.

"Они полагают, что если уже и заниматься авантюрой, то хотя бы получить с этого барыши, а им не дали. Мое предположение, но очень похоже на правду", – высказался Перенджиев.

Контраргументы, приводимые Киевом, просты и понятны: воевать банально нечем и некем. А после анонсирования наступления внезапность и сам ее смысл сводятся к нулю.

Источник: Политэксперт ✓ Надежный источник
новости партнеров

Бросили оружие: между российскими бойцами под Бахмутом произошел скандал

Один батальон накинулся с обвинениями на другой

Грандиозный позор: Москва отреагировала на выходку Вашингтона в Совбезе ООН

Представитель США устроила скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей