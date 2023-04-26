Киев анонсировал удар по Москве 9 мая

Киев анонсировал удар по Москве 9 мая
Фото: unsplash.com
Украинцы выступили с заявлением

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов утверждает, что россиянам нужно воздержаться от участия в Парадах Победы по всей России 9 мая – особенно это касается жителей Москвы. По его словам, украинская военная разведка владеет всей информацией о маршруте, рассадке официальных лиц, охраны и других мерах безопасности в праздник.

"Думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, не связанным с военными преступниками, преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и пребывания рядом с военными преступниками и военными объектами", – заявил он.

Представитель украинского ГУР Минобороны сообщил, что Киев намерен делать все для собственной защиты от России, намереваясь вернуться к границам 91-го года. Также он пообещал наказать всех, кто имеет отношение к началу и непосредственному проведению российской спецоперации на Украине.

Украинские СМИ указали, что, вероятно, заявление Ююсова следует рассматривать как анонс удара по Москве 9 мая. 

Ранее спикер ГУР подтверждал, что за нападением на Севастополь стоят украинские беспилотники, передает телеканал "360".

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