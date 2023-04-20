Незалежные пытаются спасти свои жизни

Ситуация в многострадальном Артемовске становится все более трагичной для украинских вояк. Оставшиеся в живых военнослужащие понимают, что каждую минуту им грозит смертельная опасность. На фоне царящей в рядах ВСУ паники многие украинцы пытаются сдаться.



Такой информацией с общественностью поделился советник врио руководителя ДНР Ян Гагин. По словам высокопоставленного госслужащего, украинский гарнизон разбился на малые группы, которые пытаются спастись. Многие осуществляют попытки сбежать из Бахмута (украинское название населенного пункта), другие поднимают белые флаги и заявляют о своем желании добровольно сложить оружие.



Гагин сообщил, что ежедневно противник несет огромные потери в живой силе. Сейчас украинские вояки вытеснены на западные окраины города, они фактически лишены подвоза боеприпасов, а все дороги отлично обстреливаются бойцами Армии России. Загнанные в угол украинцы ищут любые способы сохранить жизнь.

"Есть те, кто сдается в плен, и те, кто пытается бежать из города", – рассказал Гагин.

Ранее стало известно, что в районе Артемовска Вооруженные силы России обрушили на противника воздушное супероружие.

