Русские десантники на квадроциклах расплющили пехоту ВСУ

Эпичный момент попал на видео

Бои на различных направлениях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима становятся все ожесточеннее. В главном оборонном ведомстве нашей страны рассказали, как русские десантники уничтожили большое скопление украинской пехоты.



Бойцам Армии России, выполнявшим свой долг на мотовездеходах (квадроциклах), удалось приблизиться практически нос к носу со скоплением незалежных пехотинцев. Когда расстояние до противника было ничтожным, его ликвидировали огнем противотанкового ракетного комплекса "Фагот".



Сообщается, что после того, как позиции украинского противника были раскрыты, российских бойцов отправили сровнять их с землей. Для оперативности операцию по ликвидации противника наши военнослужащие выполнили на квадроциклах. Тепловизоры помогли засечь точное положение врага, после чего он был уничтожен ракетами.



Благодаря маневренности мотовездеходов, которые лишены брони для увеличения скорости передвижения, российские военные мгновенно покинули место столкновения.