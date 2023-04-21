Русские десантники на квадроциклах расплющили пехоту ВСУ

Русские десантники на квадроциклах расплющили пехоту ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Эпичный момент попал на видео

Бои на различных направлениях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима становятся все ожесточеннее. В главном оборонном ведомстве нашей страны рассказали, как русские десантники уничтожили большое скопление украинской пехоты.

Бойцам Армии России, выполнявшим свой долг на мотовездеходах (квадроциклах), удалось приблизиться практически нос к носу со скоплением незалежных пехотинцев. Когда расстояние до противника было ничтожным, его ликвидировали огнем противотанкового ракетного комплекса "Фагот".

Сообщается, что после того, как позиции украинского противника были раскрыты, российских бойцов отправили сровнять их с землей. Для оперативности операцию по ликвидации противника наши военнослужащие выполнили на квадроциклах. Тепловизоры помогли засечь точное положение врага, после чего он был уничтожен ракетами.

Благодаря маневренности мотовездеходов, которые лишены брони для увеличения скорости передвижения, российские военные мгновенно покинули место столкновения.



К слову, за минувшие сутки наши артиллеристы ударили по сотне объектов Вооруженных сил Незалежной. Такую информацию публикует телеканал "360".

Напомним, ранее стало известно, что украинские боевики начали массово сдаваться в Артемовске.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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