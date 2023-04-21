Заявления альянса расходятся с делом

Как известно, сегодня Вооруженные силы Незалежной остаются на плаву исключительно благодаря беспрецедентной военной поддержке со стороны коалиции западных государств. Однако на деле их участие в вооружении киевского режима сильно преувеличено. Так, украинские вояки весьма недовольны качеством техники, которую им "подарили" западные союзники.



Соответствующая информация появилась в социальных сетях. Как сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей", незалежные боевики рассчитывали, что западное вооружение будет несокрушимым, а на деле оно постоянно разваливается.



Украинские бойцы рассказали, что хваленый бронетранспортер США MRAP International М1224 MaxxPro очень быстро был уничтожен спецами Армии России, и его пришлось спешно эвакуировать с поля боя, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса".



Украинцев очень опечалило, что бронированные западные машины быстро приходят в негодность и не способны сохранить жизни экипажа. Украина несет колоссальные потери на полях российской спецоперации.



К слову, ранее на фоне провала Вооруженных сил Незалежной США заговорили о сделке с главой России Владимиром Путиным.

