Ситуация выходит из-под контроля американцев

На Западе были уверены, что конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, сыграет им на руку и позволит разделаться с нашей страной. Однако реальность оказалась противоположной. Теперь все больше американских экспертов настаивают на том, чтобы как можно быстрее перейти к этапу мирных переговоров.



Размышлениями на этот счет поделился отставной американский подполковник Дэниел Дэвис. Зарубежный эксперт подчеркнул, что если ситуация будет развиваться в том же духе, Украину ждет полное уничтожение. Подполковник считает, что вашингтонской администрации нужно приложить все усилия и заставить украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.



Эксперт подчеркнул, что у киевского режима нет шансов на победу. Завершение этого конфликта будет достигнуто либо за столом переговоров, либо при полном разгроме Вооруженных сил Незалежной. Сейчас Зеленский должен сделать все для того, чтобы убедить Владимира Владимировича завершить бои.

"Зеленский должен заключить с Путиным наилучшую сделку, на которую он способен", – объявил американский военный.

К слову, другой американский эксперт подчеркнул, что у Украины столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики одержать победу над США, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Напомним, ранее в США призвали Украину готовиться к новым потерям.

