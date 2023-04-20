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Несмотря на очевидно плачевное положение дел, украинский лидер Владимир Зеленский продолжает выпендриваться и пытается доказать всему миру, что Вооруженные силы Незалежной вот-вот "одержат победу". С небес на землю незалежного руководителя попытался вернуть бывший американский посол в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл.
Опытный дипломат подчеркнул: если воинственная позиция киевских властей не изменится, Украине придется распрощаться с рядом регионов. Если местный президент желает сохранить страну в текущем составе, ему необходимо немедленно сесть за стол переговоров. Экс-посол также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины нет никаких шансов самостоятельно победить Армию России.
"Лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного украинского государства – это начать урегулирование прямо сейчас", – подчеркнул американский специалист.
Дипломат добавил, что какие-то шансы у Незалежной могут появиться только при полномасштабном вмешательстве Соединенных Штатов Америки. Однако такое развитие событий допустить нельзя.
К слову, ранее в США рассказали о решающем дне для Украины. Судьба незалежного государства может разрешиться за 24 часа.
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