Скоро от страны ничего не останется

Несмотря на очевидно плачевное положение дел, украинский лидер Владимир Зеленский продолжает выпендриваться и пытается доказать всему миру, что Вооруженные силы Незалежной вот-вот "одержат победу". С небес на землю незалежного руководителя попытался вернуть бывший американский посол в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл.



Опытный дипломат подчеркнул: если воинственная позиция киевских властей не изменится, Украине придется распрощаться с рядом регионов. Если местный президент желает сохранить страну в текущем составе, ему необходимо немедленно сесть за стол переговоров. Экс-посол также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины нет никаких шансов самостоятельно победить Армию России.

"Лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного украинского государства – это начать урегулирование прямо сейчас", – подчеркнул американский специалист.

Дипломат добавил, что какие-то шансы у Незалежной могут появиться только при полномасштабном вмешательстве Соединенных Штатов Америки. Однако такое развитие событий допустить нельзя.



К слову, ранее в США рассказали о решающем дне для Украины. Судьба незалежного государства может разрешиться за 24 часа.

