В затянувшейся игре все повязаны

Тот факт, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский является всего лишь пешкой в руках заокеанских кураторов, сегодня известен практически всем. Именно такая тесная связь заставляет вашингтонскую администрацию покрывать президента Незалежной. Любопытной информацией на этот счет поделился отставной американский разведчик Скот Риттер.



Опытный эксперт подчеркнул, что американские власти очень хорошо осведомлены о том, что Зеленский является мошенником и участвует в огромном количестве коррупционных схем. Однако Белый дом предпочитает покрывать преступления своей марионетки, так как извлекает из этого выгоду.

"Такова цена ведения бизнеса на Украине", – пояснил экс-разведчик.

Риттер добавил, что сегодня американские власти специально прячут от людей детали финансовой поддержки киевской администрации, так как если реальное положение дел вскроется, американцы поднимут бунт и потребуют отказаться от помощи Украине.



К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки придумали новое мощное оружие против России. Вашингтонская администрация всерьез рассчитывает пролоббировать введение почти полного запрета на экспорт в нашу страну.

