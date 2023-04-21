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Сегодня, 21 апреля, стало известно, что вагнеровцы сумели взять группировку украинского противника в Артемовске (украинское название – Бахмут) в полное окружение. Такой информацией с общественностью поделился советник врио руководителя ДНР Ян Гагин.
Сообщается, что оркестранты вышли к последней "дороге жизни", которая позволяла украинцам пополнять запасы. Теперь незалежные оказались в полном окружении, передает информационный ресурс URA.RU.
Под полный контроль бойцов Армии Российской Федерации попала дорога Артемовск – Часов Яр, отмечает телеканал "360".
"Крышка котла практически захлопнулась", – объявил высокопоставленный представитель донецких властей.
К слову, ранее стало известно, что группа российских десантников атаковала позиции украинского противника на квадроциклах и сровняла их с землей. Армия России продолжает громить противника.
Провалы ничему не учат Вашингтон