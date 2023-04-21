Кремль ответил на безумные угрозы генсека НАТО

Кремль ответил на безумные угрозы генсека НАТО
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва не осталась в долгу

Североатлантический альянс проявляет присущую себе агрессию, продолжая проводить политику "поглощения" украинского государства. Действия НАТО служат лишь подтверждением о правильности решения о проведении СВО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом в администрации президента РФ прокомментировали слова генсека ООН Йенса Столтенберга, заявившего ранее, что в итоге Киев получит членство НАТО.

Песков напомнил, что сам Путин ранее заявлял о потенциальной угрозе, которую представляет альянс – глава государства сообщал об этом еще до объявления специальной операции. Песков считает, что военная кампания РФ показывает тем, кто может "думать головой", на правильность принятого решения.

Россия, добавил пресс-секретарь президента, имеет дело с агрессивной стороной, посягающей на безопасность страны.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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