Вдруг ВКС "купятся"

Украинские власти публично утверждают, что Бахмут не представляет особой важности, как это ни парадоксально на фоне требований Владимира Зеленского к командованию обеспечить прорыв. Однако Киев пытается такими заявлениями свести на нет информационный шум, а заодно и роль "вагнеровцев" перед предстоящим контрнаступлением.

В целом же, указывает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, Киев дезинформирует как собственное население, так и противника. Режим Владимира Зеленского делает "вбросы" о слабости украинской противовоздушной обороны.

Реальность же такова, что ПВО ВСУ, несмотря на свою слабость, имеет на вооружении западные батареи – включая несколько "Патриотов", переданных американцами. Ракеты у украинской стороны не заканчиваются.

Именно поэтому звучали заявления, что у ВСУ к лету 2023 года якобы окажутся на исходе ракеты для С-300 с "Буками". Цель – сбить как можно больше единиц боевой авиации России.

"Это ложь, чтобы заманить ее в ловушку", – утверждает эксперт.

А вот форсировать Днепр при текущем состоянии украинским войскам будет крайне непросто – в условиях множества островков и открытой местности живая сила будет истреблена. Плацдарм же необходимо постоянно поддерживать и расширять. Таким образом Киев пытается оттянуть силы противника с направления Запорожья.