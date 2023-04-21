В НАТО выставили ультиматум Украине

В НАТО выставили ультиматум Украине
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Запад требует мгновенных побед - или мирного соглашения

Министры обороны государств-союзников Украины собрались 21 апреля на военной базе Североатлантического альянса в Рамштайне. На встрече обсудили возможность поставок для ВСУ дальнобойного ракетного вооружения от 100 километров, а также оценили ресурсную способность РФ.

Однако, пишут в телеграм-каналах, там же прошло то, что коллективный Запад оставил за скобками – Пентагон якобы выставил министру обороны Украины Алексею Резникову ультиматум.

В НАТО подчеркнули, что не собираются передавать Вооруженным силам Украины свои самолеты – до тех пор, пока сам Владимир Зеленский не выполнит договоренности, которые обещал взять на себя ранее.

Пока что Пентагон и союзники по НАТО пообещали предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы, ПВО с ПРО, а также противодронные установки – хотя с каждой встречей участники все неохотнее "бегут" предоставлять украинским войскам свою технику с припасами.

Между тем альянс требует от режима Владимира Зеленского определиться: или реализовать контрнаступление, или подписывать мирные соглашения, под которыми нужно подразумевать потерю территорий Киевом. Контрнаступление же постоянно переносится.

За год, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Пентагон выделил Украине 35,4 млрд долларов.



Источник: Telegram • Требует проверки
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