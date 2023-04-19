Участи противника не позавидуешь

Российское командование давно призывает киевский режим отказаться от воинственных притязаний, признать поражение и сесть за стол переговоров. Однако стремящиеся угодить Западу украинские верховоды продолжают упрямиться, чем увеличивают собственные потери. Так, стало известно, что российская армия обрушила на головы врага супермощное воздушное оружие.



Речь идет о термобарических бомбах, которые также называют "вакуумными". По имеющимся данным, авиаснаряды ОДАБ-500ПМ уже применяются в боях за Артемовск (украинское название – Бахмут).



Появление этого оружия на поле боя станет страшным кошмаром для Вооруженных сил Незалежной. Известно, что бомбы обладают огромным радиусом поражения, а ударная волна уничтожает все на своем пути – спасения нет ни в окопах, ни в блиндажах. После такого удара выживших не остается.



Тем временем, украинские боевики продолжают бесчинствовать и издеваться над мирными жителями. Как сообщает телеканал "360", ВСУ обстреляли в Новой Каховке пожарную часть и станцию скорой помощи.

