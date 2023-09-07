"Заваренная в железной бочке": Охлобыстин неожиданно высказался о Пересильд

Артистка остается в центре внимания

После выхода на экраны нашумевшей киноленты "Вызов" внимание к знаменитой российской актрисе Юлии Пересильд резко повысилось. Главная роль в первом в истории кинематографа фильме, снятом в космосе, стала прорывом в карьере знаменитости. С неожиданной оценкой характера Юлии поделился ее коллега по актерскому цеху Иван Охлобыстин.



Как известно, артист за словом в карман не лезет и всегда ярко выражает свои эмоции. Охлобыстин признался, что считает Пересильд самоотверженной женщиной, которая продемонстрировала высшую степень профессионализма и не испугалась работать в весьма сложных условиях.



Юлия вместе с режиссером прошла специальную подготовку к полету в космос, которую могут перенести далеко не все мужчины. Охлобыстина приводит в восторг стойкость и работоспособность его коллеги. Более того, Иван признался, что сам вряд ли смог бы справиться с подобным испытанием.

"Заваренная в железной бочке, не пойми куда усланная... Это катастрофа! Я бы там умер от страха, если бы выдержал перегрузки", – откровенно заявил актер.

К слову, ранее дерзкая выходка дочери Пересильд в храме шокировала народ.

