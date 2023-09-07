"Заваренная в железной бочке": Охлобыстин неожиданно высказался о Пересильд

"Заваренная в железной бочке": Охлобыстин неожиданно высказался о Пересильд
Иван Охлобыстин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка остается в центре внимания

После выхода на экраны нашумевшей киноленты "Вызов" внимание к знаменитой российской актрисе Юлии Пересильд резко повысилось. Главная роль в первом в истории кинематографа фильме, снятом в космосе, стала прорывом в карьере знаменитости. С неожиданной оценкой характера Юлии поделился ее коллега по актерскому цеху Иван Охлобыстин.

Как известно, артист за словом в карман не лезет и всегда ярко выражает свои эмоции. Охлобыстин признался, что считает Пересильд самоотверженной женщиной, которая продемонстрировала высшую степень профессионализма и не испугалась работать в весьма сложных условиях.

Юлия вместе с режиссером прошла специальную подготовку к полету в космос, которую могут перенести далеко не все мужчины. Охлобыстина приводит в восторг стойкость и работоспособность его коллеги. Более того, Иван признался, что сам вряд ли смог бы справиться с подобным испытанием.

"Заваренная в железной бочке, не пойми куда усланная... Это катастрофа! Я бы там умер от страха, если бы выдержал перегрузки", – откровенно заявил актер.

К слову, ранее дерзкая выходка дочери Пересильд в храме шокировала народ.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
По теме

Россия придумала способ "раздавить" экономику Запада

Ей помогает еще одно государство

НАТО в панике после удара России возле границы с альянсом

Расследование инцидента продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей