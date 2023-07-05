Пышная грудь Юлии Пересильд случайно выглянула из-под платья – откровенное фото

Пышная грудь Юлии Пересильд случайно выглянула из-под платья – откровенное фото
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прелести красавицы поразили мужчин

Знаменитая актриса Юлия Пересильд является одной из самых востребованных артисток современности. Девушка снимается в самых кассовых и знаковых кинопроектах. Чего стоит один только фильм "Вызов", снятый в космосе. Многие считают, что артистке помогает не только безусловный талант, но и роскошная внешность.

Откровенные фотографии с Юлией произвели настоящий фурор в интернет-пространстве. Артистка решила побаловать публику пикантными снимками. Пересильд облачилась в нежное белое платье. Изюминкой снимка стало звездное декольте. В самом интересном месте Юлия решилась на эксперимент – она серьезно расширила зону декольте.

Такой эффект удалось достичь благодаря скинутой с плеча лямке. Верхняя часть платья перестала прикрывать звездную грудь, и пышный бюст Пересильд выглянул из-под наряда.

Фото: соцсети

Разумеется, такая откровенная фотография очень порадовала многочисленных поклонников артистки. Звездную исполнительницу киноролей засыпали восторженными комплиментами. Женственная внешность красавицы поражает представителей мужского пола, которые регулярно признаются актрисе в нежных чувствах.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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