"Всегда в цене": юной дочери Пересильд нашли необычную работу

Анне пророчат карьеру в кино, но она способна на другое

Знаменитая блондинка воспитывает двух дочерей – старшую Анну и младшую Марию. Девочкам пророчат карьеру в кино, ведь родились они в браке актрисы и режиссера. При этом одна из наследниц Юлии Пересильд и Алексея Учителя, кажется, и сама думала пойти по стопам родителей.

Старшая Анна, к примеру, уже примеряла на себя амплуа певицы и актрисы. 14-летняя девочка появится в драме "Слово пацана", в котором снималась вместе с Иваном Янковским. А недавно она вместе с матерью исполняла песню на шоу "Две звезды". Публика отмечает, что у звездной наследницы есть все данные для того, чтобы связать свою жизнь со сценой. И не важно, концертная она будет или театральная.

Однако продюсер Олеся Константинова, неразрывно связанная с fashion-индустрией, нашла для несовершеннолетней дочери Юлии Пересильд необычную работу. Не очевидную, так сказать. В разговоре с журналистами она предположила, что из Анны получилась бы хорошая модель. Такой вывод она сделала, посмотрев на фигуру звездной наследницы.

"Всегда в цене именно такие лица, которым подойдет любой макияж", – рассуждает эксперт, добавив, что она могла бы попробовать себя как в фото-, так и в видеосъемке.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что актриса, отправляясь на съемки в космос, писала завещание. Юлия Пересильд боялась, что может не вернуться.