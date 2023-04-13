Завещание и прощальное письмо: Пересильд столкнулась со смертельной угрозой

Завещание и прощальное письмо: Пересильд столкнулась со смертельной угрозой
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка пошла на отчаянный шаг

Знаменитая российская актриса Юлия Пересильд обрела новую волну популярности после того, как рискнула отправиться в космос. Девушка сыграла главную роль в киноленте "Вызов", которую снимали за пределами нашей планеты.

Разумеется, помимо бесценного опыта и впечатлений, путешествие таило немало опасностей. Юлия понимала, что может не вернуться из этого полета. Смертельная угроза для жизни заставила артистку составить завещание и написать прощальное письмо детям.

Знаменитость призналась, что именно этот шаг был для нее самым страшным – намного страшнее, чем подготовка к полету и само космическое путешествие. Когда Юлия собственной рукой подписывала завещание у нотариуса, ее сердце дрогнуло. Пересильд понимала, что творческая авантюра может закончиться самым плачевным образом, и она больше никогда не увидит детей.

К счастью, все прошло благополучно – теперь имя Юлии Пересильд навсегда увековечено в истории отечественного и мирового кинематографа – именно она стала первой актрисой, снявшейся за пределами орбиты.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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