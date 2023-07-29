Рука ниже талии: влажная Пересильд показала утехи с любовником

Рука ниже талии: влажная Пересильд показала утехи с любовником
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка отбросила лишние стеснения

В жизни Юлии Пересильд однозначно наступила белая полоса. Девушка пользуется небывалой популярностью у публики, снимается в самых успешных фильмах и купается в любви. Артистка преисполнена позитивной энергии и готова делиться ей с окружающими. Дошло до того, что Пересильд без стеснения демонстрирует поклонникам самые интимные моменты из своей жизни.

Артистка откинула ложную скромность и показала, как предается любовным утехам со своим мужчиной, артистом Михаилом Тройником. Сейчас сладкая парочка отдыхает в жарком Таиланде и ни в чем себе не отказывает. Артисты решили искупаться в водоеме, где расслабляется после жаркого дня крупный слон.

Для пикантной фотосессии Юлия нарядилась в стильный красный купальник. Влажная после водных процедур артистка нежно прижимается к любимому мужчине. Судя по выражению лица обоих – артисты прибывают на седьмом небе от счастья. Михаил даже не постеснялся приобнять любимую женщину за область тела пониже талии.

Фото: соцсети

В комментариях интернет-пользователи поделились своими впечатлениями. Люди отмечают, что очень рады за Юлию и желают ей дальнейших успехов в профессиональной сфере. Также многие надеются, что роман с Михаилом перерастет в нечто большее и Юлия обретет полноценную семью.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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