Рука ниже талии: влажная Пересильд показала утехи с любовником

Артистка отбросила лишние стеснения

В жизни Юлии Пересильд однозначно наступила белая полоса. Девушка пользуется небывалой популярностью у публики, снимается в самых успешных фильмах и купается в любви. Артистка преисполнена позитивной энергии и готова делиться ей с окружающими. Дошло до того, что Пересильд без стеснения демонстрирует поклонникам самые интимные моменты из своей жизни.



Артистка откинула ложную скромность и показала, как предается любовным утехам со своим мужчиной, артистом Михаилом Тройником. Сейчас сладкая парочка отдыхает в жарком Таиланде и ни в чем себе не отказывает. Артисты решили искупаться в водоеме, где расслабляется после жаркого дня крупный слон.



Для пикантной фотосессии Юлия нарядилась в стильный красный купальник. Влажная после водных процедур артистка нежно прижимается к любимому мужчине. Судя по выражению лица обоих – артисты прибывают на седьмом небе от счастья. Михаил даже не постеснялся приобнять любимую женщину за область тела пониже талии.





В комментариях интернет-пользователи поделились своими впечатлениями. Люди отмечают, что очень рады за Юлию и желают ей дальнейших успехов в профессиональной сфере. Также многие надеются, что роман с Михаилом перерастет в нечто большее и Юлия обретет полноценную семью.

