Дерзкая выходка дочери Пересильд в храме шокировала народ - фото

14-летняя наследница удивила внешним видом

Помимо актерской карьеры, Юлия Пересильд, как известно, преуспела и в личной жизни. К своим 38 годам артистка стала мамой двух замечательных дочек – Анны и Марии. Наследницы появились на свет с разницей в четыре года и уже вовсю радуют знаменитую родительницу своими успехами.

Несмотря на плотный рабочий график, актриса старается находить время на семью. Сейчас Пересильд наслаждается отдыхом в Греции в компании близких и делится счастливыми моментами с подписчиками в блоге. Периодически там мелькают и дочки знаменитости.

На днях звезда показала в соцсетях снимок, сделанный во время похода в один из монастырей на острове Крит. На фото артистка предстала вместе со старшей наследницей Анной, у которой в тот день были именины. Юлия получилась на снимке потрясающе, но куда больше внимания привлекла ее 14-летняя дочь.

Многие подписчики поспешили поздравить Анну с важным днем и буквально завалили ее комплиментами. Однако нашлись и те, кто разглядел на снимке признак неуважения со стороны девочки. Некоторые обратили внимание на ее наряд. Народ оказался шокирован выходкой дочери Пересильд, которая пришла в храм в коротком и полупрозрачном платье.

"Отличный наряд для монастыря", – с иронией написала одна из пользовательниц.

Впрочем, что бы ни говорили злопыхатели, Юлия Пересильд, судя по всему, на этом не зацикливается. Разве критика может сломить человека, у которого в жизни все прекрасно? А ведь именно так сейчас можно сказать об актрисе. Как известно, недавно звезда обрела новую любовь и закрутила роман с коллегой Михаилом Тройником. Влюбленные счастливы вместе и не стесняются демонстрировать это публике. Ранее "Утро.ру" писало, что влажная Пересильд показала утехи с любовником.