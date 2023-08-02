Копия отца: как выглядит повзрослевшая дочь покойного Абдулова

Копия отца: как выглядит повзрослевшая дочь покойного Абдулова
Александр Абдулов. Фото: Irena Niko / Russian Look / www.globallookpress.com
Девушка растет очень похожей на родителя, которого потеряла так рано

Трагическая смерть знаменитого артиста Александра Абдулова стала ударом не только для его близких и коллег, но и для многочисленных поклонников. Актер театра и кино скончался от рака в 2008 году, но некоторые до сих пор не могут поверить в то, что он больше никогда не порадует нас новыми яркими ролями и своей блестящей игрой.

За свою жизнь Александр Абдулов был женат дважды. В первом браке с Ириной Алферовой он удочерил и воспитал как родную падчерицу Ксению. Второй женой актера стала юрист Юлия Мешина. В 2007 году избранница подарила народному артисту дочь Евгению, которая стала его единственной родной наследницей.

К сожалению, своего отца девочка так и не узнала. Он скончался, когда ей не успело исполниться и года. В результате Женя росла с матерью, которая тщательно уберегала ее от любопытных глаз. Долгие годы Юлия практически не рассказывала о дочери и не показывала ее публике. Однако на днях, в свой день рождения, вдова Абдулова все же решилась на откровение.

Юлия Абдулова прокомментировала слухи, касающиеся ее личной жизни. Женщина опровергла домыслы о том, что она якобы закрутила роман, и назвала своей любовью дочь Женю. Кроме того, вдова актера показала повзрослевшую наследницу на новом снимке.

Фото: соцсети

Евгения, которой уже исполнилось 16 лет, растет красавицей и копией покойного отца. Раньше девушка собиралась серьезно заняться актерством и даже снялась в фильме "Любовь и Сакс". Однако со временем школьница передумала и увлеклась режиссурой.

Ранее "Утро.ру" писало, что у Александра Абдулова всплыл очередной внебрачный ребенок. Таковым назвал себя некий Александр Коваль, проживающий ныне в Казахстане.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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