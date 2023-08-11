Почему малолетняя дочь сбежала от Арнтгольц после свадьбы с Богатыревым

Что происходит в звездной семье?

Поклонники не перестают восхищаться новым браком известной актрисы. Она вышла замуж за своего партнера на съемках сериала "Наживка для ангела" Марка Богатырева. Татьяна Арнтгольц уже успела подарить мужу сына Данила, которому в феврале исполнилось два года.

Стоит отметить, что это не единственный ребенок у блондинки. Она также воспитывает дочь Машу, которая появилась на свет в браке с Иваном Жидковым. Девочка какое-то время после свадьбы матери жила с ней и ее новым мужем. Но потом, как выяснилось, сбежала из дома к отцу.

Об этом журналистам рассказал бывший муж Татьяны Арнтгольц. По его словам, такое решение 13-летняя Маша приняла сама.

"Сейчас переехала ко мне... Переходный возраст", – попытался объяснить поступок дочери Иван Жидков.

Кажется, чувствует себя в доме у отца девочка прекрасно. Она делится с ним своими секретами, а иногда даже просит дать совет. К тому же новая девушка актера смогла наладить с его наследницей отношения. По его словам, этого стоило ожидать, ведь пассия старше Маши всего на девять лет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Татьяна Арнтгольц унизила Марка Богатырева жаркими сценами с бывшим во время спектакля.