Уехавшая из страны дочь Хазанова обратилась к россиянам

Наследница артиста предупредила народ

Вместе с развитием технологий растет количество мошенников, которые пытаются нажиться на доверчивости людей. Они создают все новые способы обмана, поэтому вычистить их очень трудно. Лишь предельная осторожность, бдительность и скептицизм помогают людям сберечь свои денежные средства от злоумышленников. Об этом недавно напомнила людям дочь Геннадия Хазанова.

Алиса живет за границей, где мошенников не меньше, чем в России. Недавно дочь прославленного комика стала жертвой злоумышленников. Те, по словам Хазановой, создали в популярном мессенджере аккаунт от ее имени, после чего начали просить деньги.

49-летняя наследница артиста обратилась к подписчикам, среди которых преимущественно россияне, с призывом не верить подозрительным сообщениям. Хазанова полагает, что в настоящее время стало модно вымогать деньги у доверчивого населения, но надеется: это в скором времени пройдет.

Алиса – единственная дочь Геннадия Хазанова. Она является актрисой театра и кино. Она снималась в таких картинах, как "Женщина в черном" (2012), "Темный мир: Равновесие" (2013), "Про любовь. Только для взрослых" (2017), и других.