Уехавшая из страны дочь Хазанова обратилась к россиянам

Уехавшая из страны дочь Хазанова обратилась к россиянам
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследница артиста предупредила народ

Вместе с развитием технологий растет количество мошенников, которые пытаются нажиться на доверчивости людей. Они создают все новые способы обмана, поэтому вычистить их очень трудно. Лишь предельная осторожность, бдительность и скептицизм помогают людям сберечь свои денежные средства от злоумышленников. Об этом недавно напомнила людям дочь Геннадия Хазанова. 

Алиса живет за границей, где мошенников не меньше, чем в России. Недавно дочь прославленного комика стала жертвой злоумышленников. Те, по словам Хазановой, создали в популярном мессенджере аккаунт от ее имени, после чего начали просить деньги. 

49-летняя наследница артиста обратилась к подписчикам, среди которых преимущественно россияне, с призывом не верить подозрительным сообщениям. Хазанова полагает, что в настоящее время стало модно вымогать деньги у доверчивого населения, но надеется: это в скором времени пройдет. 

Алиса – единственная дочь Геннадия Хазанова. Она является актрисой театра и кино. Она снималась в таких картинах, как "Женщина в черном" (2012), "Темный мир: Равновесие" (2013), "Про любовь. Только для взрослых" (2017), и других. 

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Ареста не боится: Путин готовится к отъезду из России

Президент лично посетит саммит БРИКС

Война технологий: Россия бросила Западу вызов в гонке за будущее

В 21 веке Восток начнет доминировать над Западом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей