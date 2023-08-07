"Обманули и подставили": дочь Назарова со скандалом покинула страну

"Обманули и подставили": дочь Назарова со скандалом покинула страну
Дмитрий Назаров. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Наследница актера попала в очень неприятную ситуацию перед отъездом

Как известно, дела знаменитого актера Дмитрия Назарова в последнее время складываются не лучшим образом. В прошлом году артист сбежал из страны вслед за некоторыми коллегами по цеху и перебрался во Францию вместе с женой. За границей, как пишут СМИ, звезда испытывает серьезные трудности с работой. Оказалось, у других членов семьи актера тоже сейчас не все гладко.

На днях стало известно, что с серьезными испытаниями пришлось столкнуться младшей дочери артиста. 23-летняя Арина собиралась присоединиться к родителям во Франции, но угодила в настоящую беду. В социальных сетях девушка поделилась, что связалась не с теми людьми во время оформления документов.

По словам наследницы Дмитрия Назарова, при оформлении визы ее крупно обманули. Арина рассказала, что лишилась средств из-за мошенников. "Меня жестко обманули и подставили с визой. Я поплатилась большой суммой и важной медицинской встречей", – разоткровенничалась дочь актера.

Больше всего девушка переживала, что ей не удастся повидать родителей. К счастью, все закончилось благополучно. Хоть и со скандалом, но она покинула страну. Арина поделилась, что справилась с непростой ситуацией и добралась в Ниццу благодаря помощи неравнодушных людей.

Ранее "Утро.ру" писало, что сбежавший из России Дмитрий Назаров лишился заработка в Латвии. После своего отъезда из страны актер до сих пор не может найти способ заработать на чужбине. Недавно у артиста было запланировано выступление, но его пришлось отметить из-за низких продаж.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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