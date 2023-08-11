Дошло до суда: дочь Маликова угодила в грандиозный скандал

Сообщается, что девушка задолжала крупную сумму

Дмитрий Маликов – не только известный и любимый слушателями певец, но и счастливый семьянин. Артист уже более 30 лет состоит в браке с единственной супругой Еленой Изаксон и является отцом двоих детей. Если младший ребенок знаменитости, Марк, появился на свет всего пять лет назад, то старшая наследница, Стефания, уже давно выросла.

В этом году дочери Дмитрия Маликова исполнилось уже 23 года. Последние несколько лет девушка пробует себя в разных направлениях. В детстве Стефания мечтала пойти по стопам отца и стать певицей, затем пробовала строить карьеру модели и заниматься тележурналистикой, а не так давно примерила на себя еще и роль бизнесвумен.

Источник сообщает, что в прошлом году дочь певца открыла собственный бренд одежды. Свою компанию девушка назвала "Дрессбайстеша". Судя по всему, строить бизнес оказалось не так легко, как предполагала Маликова. Уточняется, что за год при выручке почти в 10 миллионов рублей убыток составил 1,4 миллиона. А теперь у наследницы артиста появилась новая проблема – она угодила в грандиозный скандал.

Как сообщает источник, сейчас Стефанию обвиняют в том, что она якобы недоплатила производству по пошиву одежды 136 тысяч рублей. В суд на девушку подал некий индивидуальный предприниматель, которому она якобы и поручила шить свои коллекции.

Остается только надеяться, что скандал разрешится для наследницы артиста благополучно и не очернит ее имя. Ведь проблем, если верить слухам, в семье Маликовых и без того хватает. Ранее "Утро.ру" писало, что певец, по словам СМИ, готов был развестись с женой ради "мисс Россия".