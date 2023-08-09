Российские артисты угодили в крупный скандал в Армении

Российские артисты угодили в крупный скандал в Армении
Илья Прусикин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Концерт может сорваться из-за жалоб

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ИЛЬЕЙ ПРУСИКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИЛЬИ ПРУСИКИНА. 

Группа Little Big могут угодила в крупный скандал в Армении. Их концерт могут отменить после жалобы общественников из местного культурного центра "Священная Армения". Представители организации решили написать жалобу в Генпрокуратуру Армении. Претензии у общественников к солисту группы Little Big Илье Прусикину*.

Скандал начался после того, как Прусикин* в Рождество появился на публике в образе священника и осквернил христианский крест, катаясь на нем как на скейте. Армянские общественники признали такое поведение вопиющим и заявили, что музыкант оскорбил чувства верующих. 

Концерт группы Little Big в Ереване запланирован на 12 августа, однако общественники Армении планируют отправить письмо в Генпрокуратуру уже сегодня. В России на данные действия артиста тоже отреагировали крайне негативно и призвали его покаяться. К слову, в России за такие действия музыкант мог бы понести уголовное наказание. 

Действия Прусикина* к удивлению миллионов христиан поддержали "лайками" внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и актер Максим Виторган. 

Напомним, после начала СВО солист коллектива покинул Россию и уехал жить в США.

*признан иноагентом

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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