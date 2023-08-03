"Мог стать иноагентом": озвучено истинное отношение Ефремова к СВО

Стало известно, о чем думает в тюрьме актер

Знаменитый актер продолжает отбывать срок за непреднамеренное убийство. За решеткой ему предстоит пробыть еще не один год, но он не оставляет надежды выйти раньше срока. Впрочем, окружение Михаила Ефремова считает, что пребывание вдали от мира и громких событий пойдет ему на пользу.

Недавно звезду отечественного кино навестил крестный отец Василий Мищенко. Режиссер рассказал, что сейчас актер стал ближе к религии, не бросил свое развитие, а потому постоянно занят чтением всевозможных пьес. Коммуникации с миром у него сейчас нет, и это, говорит исполнитель главной роли в сериале "Вечный зов", даже хорошо.

Василий Мищенко раскрыл истинное отношение своего крестника к СВО. По его мнению, будь Михаил Ефремов на свободе, в его жизни из-за каких-нибудь громких высказываний могли бы начаться проблемы.

"Он мог бы стать иноагентом. И, может быть, даже ему нужно было бы уехать из страны", – предположил режиссер.

Близкий друг уверен, что сейчас у актера очень много времени на то, чтобы произвести "естественный отбор мыслей", хорошенько подумать о жизни и вынести для себя важные решения. Стоит напомнить, что в биографии артиста уже была глава, когда он громко высказывался о событиях, происходящих в мире. Какое-то время он гастролировал со стихами, написанными в жанре политической сатиры.

Сейчас в семье звезды тяжелое время. Его сын Олег выпал из окна и в тяжелом состоянии попал в больницу. Ранее "Утро.ру" публиковало новые подробности лечения наследника Михаила Ефремова.