Артист до сих пор в больнице

Николай Ефремов продолжает находиться в столичной клинике под постоянным наблюдением врачей. Сын Михаила Ефремова выпал из окна при странных обстоятельствах неделю назад и получил различные увечья, последствия которых всплывают до сих пор.

Как стало известно, сыну Ефремова пришлось делать трепанацию черепа, так как медики обнаружили в его мозге отек и уплотнение от ушиба.

Напомним, 31-летний наследник Михаила Ефремова Николай вывалился рано утром из окна своей квартиры в Москве неделю назад. Прохожие заметили мужчину на земле, который звал на помощь, и вызвали скорую. У молодого артиста были обнаружены переломы и гематомы. Он потерял много крови.

В больнице медэкспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотических веществ. Его немедленно положили в реанимацию и провели операцию. До сих пор сын Ефремова госпитализирован, никаких прогнозов врачи пока не дают. Ранее Николаю потребовалась серьезная операция по сращиванию костей таза и бедер.

Напомним, у российского актера театра и кино Михаила Ефремова шестеро детей. Актер пять раз был женат, у него родились три дочери и три сына от разных жен. Сейчас актер театра и кино сидит в тюрьме. Суд признал его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.