Ефремову сделали трепанацию черепа

Ефремову сделали трепанацию черепа
Николай Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артист до сих пор в больнице

Николай Ефремов продолжает находиться в столичной клинике под постоянным наблюдением врачей. Сын Михаила Ефремова выпал из окна при странных обстоятельствах неделю назад и получил различные увечья, последствия которых всплывают до сих пор. 

Как стало известно, сыну Ефремова пришлось делать трепанацию черепа, так как медики обнаружили в его мозге отек и уплотнение от ушиба. 

Напомним, 31-летний наследник Михаила Ефремова Николай вывалился рано утром из окна своей квартиры в Москве неделю назад. Прохожие заметили мужчину на земле, который звал на помощь, и вызвали скорую. У молодого артиста были обнаружены переломы и гематомы. Он потерял много крови.

В больнице медэкспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотических веществ. Его немедленно положили в реанимацию и провели операцию. До сих пор сын Ефремова госпитализирован, никаких прогнозов врачи пока не дают. Ранее Николаю потребовалась серьезная операция по сращиванию костей таза и бедер. 

Напомним, у российского актера театра и кино Михаила Ефремова шестеро детей. Актер пять раз был женат, у него родились три дочери и три сына от разных жен. Сейчас актер театра и кино сидит в тюрьме. Суд признал его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 

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Сидит в тюрьме и переживает за театр: как живет Ефремов спустя год после ДТП
Фото: Материал предоставлен пресс-службой суда. Скриншоты с видео/АГН Москва Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Материалы предоставлены пресс-службой суда./АГН Москва
Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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