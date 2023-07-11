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Николай Ефремов продолжает находиться в столичной клинике под постоянным наблюдением врачей. Сын Михаила Ефремова выпал из окна при странных обстоятельствах неделю назад и получил различные увечья, последствия которых всплывают до сих пор.
Как стало известно, сыну Ефремова пришлось делать трепанацию черепа, так как медики обнаружили в его мозге отек и уплотнение от ушиба.
Напомним, 31-летний наследник Михаила Ефремова Николай вывалился рано утром из окна своей квартиры в Москве неделю назад. Прохожие заметили мужчину на земле, который звал на помощь, и вызвали скорую. У молодого артиста были обнаружены переломы и гематомы. Он потерял много крови.
В больнице медэкспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотических веществ. Его немедленно положили в реанимацию и провели операцию. До сих пор сын Ефремова госпитализирован, никаких прогнозов врачи пока не дают. Ранее Николаю потребовалась серьезная операция по сращиванию костей таза и бедер.
Напомним, у российского актера театра и кино Михаила Ефремова шестеро детей. Актер пять раз был женат, у него родились три дочери и три сына от разных жен. Сейчас актер театра и кино сидит в тюрьме. Суд признал его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.
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