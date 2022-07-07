Сбежавший из России артист рассказал об отношении к нему в США

Сбежавший из России артист рассказал об отношении к нему в США
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист возвращаться на родину не планирует

Участник российского коллектива Little Big Илья Пурсикин в интервью американским журналистам рассказал, как к нему относятся жители США после того, как он уехал из России. Его слова приводит "Телепрограмма". 

Напомним, 24 июня группа выпустила антивоенный клип с призывом остановить боевые действия на Украине, а после объявила, что теперь будет вести свою творческую деятельность в США. Слухи о том, что Little Big уехали из России ходили до этого последние пару месяцев. 

Прусикин в интервью заявил, что Америка – культурная страна. В ней может найтись место каждому. И вопреки сложившемуся представлению на родине, в США никто не относится к русским плохо. Напротив, "всем на всех пофиг". 

"Ты русский – хорошо. А я вот американец. А я мексиканец. Ну и хорошо, классно", – сказал он.

Артист заявил, что в Америке есть место каждой национальности. За то время, что он находится в стране, ни разу не столкнулся с отменой русской культуры. 

По его словам, приехать в Соединенные Штаты было затруднительно – чтобы сделать визу в страну нужно через многое пройти. Сейчас в России осталась часть коллектива, которым сложно уехать.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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