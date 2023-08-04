Российская радиостанция угодила в скандал из-за песен беглых иноагентов

Композиции артистов до сих пор не исключили из репертуара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ, ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ И МАКСИМОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ПОКРОВСКИМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА, ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ, БОРИСА БОРИСОВИЧА ГРЕБЕНЩИКОВА И МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА ПОКРОВСКОГО .



После того, как некоторые сбежавшие из России артисты покинули страну и стали резко высказываться о происходящем, их постепенно стали отменять на ТВ, радио, а рекламодатели начали отказываться от контрактов. Отдельные личности после всех заявлений даже получили статус иноагента. Однако, как оказалось, некоторые радиостанции не стали исключать композиции таких звезд из собственного репертуара.

К примеру, в скандал угодило "Наше радио", концепция которого заключается в проигрывании отечественных песен, преимущественно постсоветского русского рока. Аудитория с удивлением обнаружила, что там до сих пор звучат песни Земфиры*, Гребенщикова*, Макаревича* и Макса Покровского* из "Ногу свело".

Это не первая связь радиостанции с иноагентами – еще в конце июля ее основателя тоже внесли в подобный список за высказывания об СВО.

Россияне разделились на две группы в отношении этой новости. Одни считают, что в проигрывании песен беглых артистов нет ничего страшного – ведь это просто творчество. Другие, напротив, считают, что нужно навсегда забыть о тех, кто высказывался против России и вычеркнуть их из медийного пространства.

* признаны иноагентами