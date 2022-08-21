Супругу пришлось наблюдать за всем процессом с кресла

40-летняя актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц уже больше двух лет находится в браке с коллегой по цеху Марком Богатыревым, однако в театральном спектакле играет влюбленную с бывшим избранником на глазах у супруга.

Звезда выступает на сцене, играя в спектакле "Двое на качелях" – по иронии судьбы, с некогда бывшим возлюбленным Григорием Антипенко. Для работы экс-паре пришлось воссоединиться, изображая страстные объятия с нежными прикосновениями. И за всем этим делом наблюдал Марк Богатырев.

Татьяна встречалась с Григорием целый год. Романтическая связь зародилась на репетиции того самого спектакля, на котором они теперь оба выступают. Антипенко даже переехал на какое-то время к Татьяне. Однако роман был недолгим. Семь лет назад пара рассталась – позднее утверждали, что приняли дружбу за любовь.

Правда, оба остались в хороших отношениях. Григорий и сам женат, воспитывает четверых детей. И у Татьяны два ребенка, один сын – от Марка, за которого она вышла замуж еще два года назад.