Органы опеки могут отнять дочь у Козловского - СМИ

Семья актера рискует столкнуться с проблемами

Пару месяцев назад артист подал иск в отношении Виталия Бородина о защите чести и достоинства. Но тогда его оставили без движения, сославшись на недостающие документы. Но брюнет продолжил борьбу за свою репутацию. Теперь Данила Козловский требует компенсацию в размере одного рубля, а также опровержения на опубликованные общественником посты с критикой.



Ситуацию решил прокомментировать политик Роман Худяков. В своих соцсетях он призвал актера перестать тратить деньги на адвокатов. Вместо этого, считает политик, актеру нужно прийти на интервью и высказать свою гражданскую позицию.

Он предположил, что звезда "Чернобыля" хранит молчание, потому что не может ругать Америку и НАТО, ведь за границей живут его бывшая жена и ребенок, для которых его высказывания о преданности России могут быть опасны. По словам Романа Худякова, за рубежом к родным актера могут прийти с обысками, арестовать по надуманным обвинениям, а местные органы опеки просто-напросто отнимут ребенка.

"Но это тоже можно и нужно честно озвучить в интервью – попросить защиты, помощи", – посоветовал артисту Роман Худяков.

Напомним, что поклонники и общественники стали обвинять звезду "Чернобыля" в предательстве родины. И на то у них были повод – его негативные высказывания о СВО и его постоянные поездки в США. Как писало "Утро.ру", из-за этого, как считает сам Данила Козловский, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и ризвал проверить звезду на экстремизм.

