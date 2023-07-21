Органы опеки могут отнять дочь у Козловского - СМИ

Органы опеки могут отнять дочь у Козловского - СМИ
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семья актера рискует столкнуться с проблемами

Пару месяцев назад артист подал иск в отношении Виталия Бородина о защите чести и достоинства. Но тогда его оставили без движения, сославшись на недостающие документы. Но брюнет продолжил борьбу за свою репутацию. Теперь Данила Козловский требует компенсацию в размере одного рубля, а также опровержения на опубликованные общественником посты с критикой.

Ситуацию решил прокомментировать политик Роман Худяков. В своих соцсетях он призвал актера перестать тратить деньги на адвокатов. Вместо этого, считает политик, актеру нужно прийти на интервью и высказать свою гражданскую позицию.

Он предположил, что звезда "Чернобыля" хранит молчание, потому что не может ругать Америку и НАТО, ведь за границей живут его бывшая жена и ребенок, для которых его высказывания о преданности России могут быть опасны. По словам Романа Худякова, за рубежом к родным актера могут прийти с обысками, арестовать по надуманным обвинениям, а местные органы опеки просто-напросто отнимут ребенка.  

"Но это тоже можно и нужно честно озвучить в интервью – попросить защиты, помощи", – посоветовал артисту Роман Худяков. 

Напомним, что поклонники и общественники стали обвинять звезду "Чернобыля" в предательстве родины. И на то у них были повод – его негативные высказывания о СВО и его постоянные поездки в США. Как писало "Утро.ру", из-за этого, как считает сам Данила Козловский, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и ризвал проверить звезду на экстремизм.

Источник: Телеграм-канал Романа Худякова ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай пришел на помощь России в СВО

Такое заявление сделали во Франции

Названо условие новой волны мобилизации в России

В Госдуме указали на главный признак подготовки к призыву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей