Обвиняемый в предательстве РФ Козловский обратился к россиянам

Обвиняемый в предательстве РФ Козловский обратился к россиянам
Данила Козловский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Артист решил отстоять свою честь в суде

В прошлом году Данила Козловский ни от кого не таил, что не поддерживает СВО. Актер, однако, выполнял привычную ему работу – заодно и успел слетать в Штаты, где живет его дочка. За эту историю, как считает сам актер, и решил зацепиться глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, призвавший проверить звезду на экстремизм.

Артист выкатил объемный текст, обрисовывающий ситуацию. Данила сообщил, что распространяемая о нем информация не имеет ничего общего с реальностью.

"Я не сваливал, я живу и работаю в России, здесь моя Родина, которую я очень люблю, уж простите мне пафос", – высказался актер.

Все споры с Бородиным Козловский решил завершить в суде – в отношении общественника, пишущего жалобы на медиа и журналистов, актер подал иск о защите чести и достоинства.

Сам Бородин обо всем уже в курсе и даже рад такому повороту событий. Однако его мнение на этот счет неизменно: мужчина заявил, что Козловский "наговорил в соцсетях" такого, что можно собрать для проверки целый материал. А договориться Данила, с его слов, может до того, "что уже вопрос будет стоять о возбуждении уголовного дела".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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