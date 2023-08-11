Видел ее в космосе: космонавт вмешался в скандал Пересильд и Лозы

Видел ее в космосе: космонавт вмешался в скандал Пересильд и Лозы
Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Наивную теорию Лозы публично высмеяли

Недавно в шоу-бизнесе разгорелся новый скандал с участием исполнителя хита "Плот" Юрия Лозы и актрисы Юлии Пересильд. В интервью певец заявил, что звезда не летала ни в какой космос для съемок фильма "Вызов", а все сцены на МКС были отсняты якобы в павильонах на Земле. Свою позицию Юрий Лоза объяснил очень просто –  с его точки зрения, Земля плоская, поэтому и съемок в космосе быть не могло. Как не могло быть и полета Юрия Гагарина в космос. Это Лоза тоже поставил под сомнение, заявив, что людей попросту дурят годами. 

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который снимался вместе с Юлией Пересильд в киноленте "Вызов", с юмором отнесся к наивным убеждениям Юрия Лозы. Он посчитал, что у певца просто такой странный юмор. Кроме того, Лоза хотел в очередной раз напомнить о себе и попиариться за счет известного фильма, вот и решил ляпнуть глупость. Космонавт добавил, что лично видел Юлию Пересильд в космосе. 

Кроме того, космонавт отметил, что к великому удивлению, очень много людей в мире действительно верят в то, что Земля плоская. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Юрий Лоза раскритиковал охаявшего Россию Валерия Меладзе за концерт в Санкт-Петербурге. 

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
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