Слетавшая в космос Пересильд обвинила космонавтов в травле

Слетавшая в космос Пересильд обвинила космонавтов в травле
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Звезда уверяет, что на лавры покорителей космоса она не претендует

38-летняя Юлия Пересильд оказалась в центре внимания прессы после возвращения с орбиты, где проходили съемки кинокартины "Вызов". Подготовка к полету заняла у звезды далеко не один месяц – а потому она не понимает недовольства обрушившихся на нее космонавтов.

В конце-концов, актрисе пришлось сниматься в невесомости, хотя профессионалом она не была. Естественно, и жить было необходимо по расписанию экипажа Международной космической станции.

Однако смелый эксперимент, сокрушается Юля, оценили далеко не все – особенно после желания "киношников" вручить звезду Героя России, о чем печется Гильдия актеров кино РФ.

"Ну прекратите уже меня травить. Негоже Героям России обвинять во всех грехах. Ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания", – высказалась актриса.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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